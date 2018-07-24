Новый Google Pixelbook покажут в октябре

Появилась информация о том, что новый гибридный ноутбук Google Pixelbook выйдет уже этой осенью. Стоит отметить, что у нас в России такие устройства не пользуются большим спросом — потенциальные покупатели хотят получить полноценный ноутбук с Windows 10. В США, например, данное устройство пользуется большим спросом, так как там больше доступа к Wi-Fi и студенты или офисные работники покупают гаджет ради более привлекательной стоимости. Если новое поколение устройства получит адекватный запас памяти, то можно будет как-то конкурировать с потенциальными крупными игроками рынка. Сейчас больше информации у нас нет, так что придется подождать, пока компания официально анонсирует продукт. Надеемся, что там действительно будут крутые функции и возможности, о которых говорят в сети.