Новый Huawei MatePad получит 66-Вт зарядку

Напомним, что последней новинкой линейки стал MatePad Pro 13.2. Он характеризуется корпусом толщиной всего 5,5 мм, 13,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1920 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, ШИМ-затемнением 1440 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, платформой Kirin 9000s, батареей ёмкостью 10100 мАч, поддержкой 88-Вт проводной зарядки, селфи-камерой с разрешением 16 Мп с ToF сенсором, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 8 Мп, двумя высокочастотными и четырьмя низкочастотными динамиками с поддержкой пространственного звука и сертификацией HUAWEI SOUND, а также предустановленной HarmonyOS 4.