Новый Huawei MatePad получит 66-Вт зарядку

В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения о новом планшете серии Huawei MatePad, релиз которого состоится в конце ноября вместе с ноутбуком MateBook D16 2024. Сертификатор подтвердил наличие поддержки проводной зарядки мощностью 66 Вт и адаптера беспроводной связи Wi-Fi 7 (5,8 ГГц, 5,1 ГГц и 2,4 ГГц).

Напомним, что последней новинкой линейки стал MatePad Pro 13.2. Он характеризуется корпусом толщиной всего 5,5 мм, 13,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1920 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, ШИМ-затемнением 1440 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, платформой Kirin 9000s, батареей ёмкостью 10100 мАч, поддержкой 88-Вт проводной зарядки, селфи-камерой с разрешением 16 Мп с ToF сенсором, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 8 Мп, двумя высокочастотными и четырьмя низкочастотными динамиками с поддержкой пространственного звука и сертификацией HUAWEI SOUND, а также предустановленной HarmonyOS 4.
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