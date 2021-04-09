Новый Lenovo Legion Phone Duel 2 ужасно хрупкий

Буквально недавно компания Lenovo официально представила свой новый геймерский смартфон, который порадовал аудиторию уникальной системой охлаждения, производительной начинкой, а также вертикальной камерой, которая выезжает из боковой части устройства. А уже сегодня многие профильные журналисты получили данное устройство на обзор, а один из них вовсе решил проверить корпус флагмана на прочность. Оказалось, что смартфон достаточно хрупкий, и при малейшем давлении он буквально трескается и ломается в руках. Естественно, если вы купили дорогое устройство, то садится на него или пытаться сломать гаджет специально явно не стоит, но нужно понимать, что это крайне хрупкий гаджет, к которому нужно относиться очень аккуратно. Впрочем, как и к любому современному флагману.