Новый Lenovo Tab M10 Plus получит мощный процессор

Сетевые источники поделились подробностями о третьем поколении планшета Lenovo Tab M10 Plus, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат будет основан на восьмиядерной платформе MediaTek Helio G80. Это не самый производительный чипсет для отрасли смартфонов, но для планшетов он кажется довольно мощным. Не забываем, что предыдущее поколение M10 Plus оснащается слабеньким Helio P22T.

Планшету также прочат 10,6-дюймовый экран с разрешением 2000:1200 пикселей, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флэш-памяти, батарею ёмкостью 7700 мАч, а также поддержку Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Ориентировочная цена планшета составляет 170 долларов.