Новый MacBook Pro 13 лучше не ломать

Некоторое время назад представители компании Apple официально сообщили о том, что ноутбуки линейки MacBook Pro 13 получили новое железо и в целом обновились. Теперь это более продвинутые ноутбуки, у которых есть сенсорная панель над клавиатурой. Проблема только в том, что как-то отремонтировать данное устройство почти нереально, так как производитель для компоновки использует весьма странные решения. Например, специалисты iFixit разобрали ноутбук и пришли к выводу, что данное устройство не получится отремонтировать вообще. Даже поменять батарею или клавиатуру проблематично, что уж говорить о каких-то более серьезных ситуациях, когда нужно ремонтировать начинку продукта. Лучше не ломайте эту модель, честное слово.