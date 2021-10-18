Новый MacBook Pro получит вырез в дисплее

Недавно выяснилось, что будущие модели MacBook Pro 2021 года, которые будут выпущены всего через несколько часов, будут иметь выемку в верхней части дисплея. Это вполне ожидаемое решение, так как расположить каплевидный вырез в дисплее ноутбука куда проще, чем на экране смартфона. Кроме того, другие отчеты, связанные с грядущими моделями MacBook Air, указывают на то, что технологический гигант планирует выпустить более тонкую и легкую версию машины с более тонкими лицевыми рамками, чем та, что есть в текущей модели. Это тоже вполне реализуемо, так как у конкурентов уже давно есть ноутбуки с предельно тонкими рамками вокруг дисплея, которые позволяют уменьшить физические размеры устройства. Что касается выемки в верхней части дисплея, в отличие от iPhone, она не предназначена для размещения датчиков функции Face ID.

Инсайдеры говорят, что в выемке будет размещена новая веб-камера 1080p, датчик внешней освещенности и световой индикатор. То есть, никакой острой необходимости размещать в дисплее выемку на самом деле нет, так как камеру вполне можно было бы разместить над дисплеем и сэкономить при этом рабочее пространство. Но производитель решил сделать это дизайнерское решение некой фишкой своего устройства, так что в обозримом будущем ноутбуки Apple будут выглядеть именно так. Возможно, с этим будут связаны определённые трудности в работе, но вскоре мы узнаем точно, что из себя представляет ноутбук Apple нового поколения — презентация через 3 часа.