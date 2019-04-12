Новый MateBook E 2019 от компании Huawei

Компания Huawei выпустила в Китае новое устройство под названием MateBook E 2019.

Этот ноутбук 2-в-1 может похвастаться безвентиляторным дизайном, сенсорным дисплеем с узкими границами и функцией постоянного подключения благодаря встроенной поддержке 4G LTE. MateBook E 2019 очень похож на ноутбук Microsoft Surface Pro и оснащен высокопроизводительным чипсетом Snapdragon от Qualcomm, который изготовлен по технологии 10-нм LPP от Samsung.

MateBook E 2019 поставляется с 12-дюймовым дисплеем с разрешением 2160 x 1440 пикселей, соотношением сторон 3:2 и углом обзора 160 градусов. Экран имеет олеофобное покрытие, предотвращающее появление пятен и царапин. В его основе лежит процессор Snapdragon 855, в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ хранилища UFS. Что касается подключения, ноутбук оснащен 4G LTE с технологией антенны MIMI 4 × 4 для надежного подключения, разъемом для наушников 3,5 мм, USB Type-C, Bluetooth 5.0 и двухдиапазонным WiFi. Что касается цены, версию MateBook E 2019, 256 ГБ можно приобрести за 595 долларов, а версию 512 ГБ за 745 долларов.