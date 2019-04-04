Новый QLED телевизор Samsung оценен в 1,3 млн рублей

Компания Samsung Electronics объявила о скором выходе в России линейки 8К и 4K QLED-телевизоров 2019 года, в которую вошло 20 моделей. Старт продаж намечен на 8 апреля. Рекомендованная цена телевизоров флагманской серии Q900R, в которую вошли модели с диагональю от 65 до 82 дюймов разрешением 8K, составляет от 399 990 до 1 299 990 рублей. QLED 4К-модели Q90R, Q80R, Q70R и Q60R с 49-82 дюймовыми экранами оценены от 79 990 до 449 990 рублей. Самым дорогим телевизором станет 98-дюймовый Samsung QLED 8K, предварительные заказы на который начнут принимать в этом месяце. Его цена пока не сообщается.