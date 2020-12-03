Новый Vivo Y51 оценен в 210 евро

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y51, которая отличается от представленной ранее модели с точно таким же названием. Новинка характеризуется оболочкой Funtouch OS 11 на базе Android 11, 6,58-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, восьмиядерной платформой Snapdragon 665, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Цена смартфона составляет 210 евро.

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