Новый аккумуляторный пылесос с роликами от Kärcher

Kärcher представил новый очиститель пола FC 5 Cordless 2-в-1, который не является вашим типичным пылесосом. Он оснащен двумя вращающимися роликами из микроволокна, которые позволяют увлажнять и насухо вытирать пол в один шаг.

Кроме того, благодаря всасыванию грязная вода непрерывно отводится для поддержания чистоты роликов.Производитель заявляет, что FC 5 работает на всех твердых полах, которые высохнут менее чем за две минуты из-за низкой остаточной влажности. FC 5 имеет два отдельных резервуара для чистой и грязной воды. Менять и чистить ролики легко, и вам не нужно будет соприкасаться с грязью на них: просто поместите FC 5 в док-станцию ​​и запустите функцию автоматического ополаскивания.

Новинка весит 4,4 кг и имеет гибкий шарнир для легкого скольжения, который помогает очистить все труднодоступные места. FC 5 заряжается около четырех часов и проработает 20 минут, что позволит убрать площадь в 60 м². Kärcher FC 5 Cordless будет доступен 8 августа за $ 798.