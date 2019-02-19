Новый аппарат Vivo V15 Pro

Основой аппаратной платформы выступает 8-ядерный мобильный процессор Snapdragon 675, развивающий частоту 2 ГГц. За обработку графических процессов отвечает видеоускоритель Adreno 612. Арсенал памяти предположительно состоит из 6 ГБ «оперативки» и внутреннего флэш-носителя на 128 ГБ. Электропитание возложено на аккумулятор, емкость которого 3700 мАч. Зарядка и связь с компьютером осуществляется через порт microUSB.Экранная матрица обеспечивает четкость изображения 2340 х 1080 пикселей. Размер панели по диагонали равен 6,4 дюйма. В дисплей вмонтирован сканер, распознает владельца по отпечаткам пальцев.На задней панели находится главная камера смартфона. Основной модуль обладает мощной оптикой на 48 МП. Другие датчики изображения имеют разрешение 8 МП и 5 МП.О стоимости смартфона пока неизвестно.