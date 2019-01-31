Новый бюджетный смартфон Nokia получит сдвоенную камеру и АКБ на 3000 мАч

Американский регулятор FCC сертифицировал новый смартфон компании HMD Global, который проходит под каталожным номером TA-1157. Судя по характеристикам и участию в программе Android One, перед нами бюджетное устройство. Оно получит шестидюймовый дисплей, сдвоенную камеру, модуль NFC для бесконтактных платежей, аккумулятор на 3000 мАч, сканер отпечатков пальцев, модули Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11 b/g/n, а также версии на 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти или 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти. Размеры смартфона составят 148,95:71,3 мм. Официальный анонс устройства может состояться в рамках выставки MWC 2019 в конце февраля.