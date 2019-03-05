Новый бюджетный смартфон Panasonic Eluga Ray 800

Японская компания Panasonic выпустила смартфон Eluga Ray 800 в Индии. Аппарат является бюджетным вариантом и содержит основные технические характеристики.

В отличие от современного безрамочного телефона, Panasonic Eluga Ray 800 отличается дизайном старой школы с соотношением сторон 16:9 и толстыми лицевыми панелями. Устройство также загружает довольно устаревшую версию Android и по одной камере спереди и сзади. Однако, Eluga Ray 800 оснащен мощной батареей, сенсором отпечатков пальцев и 8-ядерным процессором. В соответствии со спецификациями Panasonic Eluga Ray 800 оснащен 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и стеклом Corning Gorilla Glass. Смартфон работает на 8-ядерном процессоре 1,8 ГГц в сочетании с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти, которые можно расширить до 128 ГБ с помощью карты microSD. Panasonic Eluga Ray 800 был оценен в 140 долларов.