Новый дизайн Moto P40

Moto P40 обзаведется двойной тыльной камерой с разрешением сенсоров 48 и 5 Мп, NFC-модулем и аккумулятором на 3500 мАч.Гаджет будет построен на базе Snapdragon 675. Информация о вариантах объёма памяти осталась прежней: 3 или 4 ГБ ОЗУ и 32, 64 или 128 ГБ ПЗУ.Размеры устройства составляют 160,1 х 71,2 х 8,7 мм. Процессоры Exynos используются преимущественно в смартфонах и планшетах компании Samsung, однако в скором времени на рынке могут появиться две новинки под маркой Motorola на чипсете Exynos 9610. Одной из них станет смартфон Moto P40 — один из первых аппаратов компании с отверстием в экране для фронтальной камеры.О стоимости смартфона пока неизвестно.