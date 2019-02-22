Новый дизайн Xiaomi Mi Note 4

Гаджет получит процессор Qualcomm Snapdragon 712 и 6/128 или 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. На задней панели разместится двойная камера с разрешением сенсоров 20 и 12 Мп и функцией оптической стабилизации изображения. На схематичном представлении устройства кажется, что Mi Note 4 лишён элементов управления на боковых торцах, однако на другом изображении правая грань содержит кнопки включения и управления громкостью.Внешний вид Xiaomi Mi Note 4 был замечен на качественных рендерах. Их происхождение не уточняется, однако источник со ссылкой на зарегистрированный ранее патент компании утверждает, что в финальной версии Xiaomi Mi Note 4 останется примерно таким же. Смартфон отличается практически безрамочным дизайном, стеклянным корпусом, двойной тыльной камерой и, очевидно, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.Стоимость смартфона составит 430 долларов.