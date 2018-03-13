Новый доступный MacBook получит Retina-дисплей

Компания Apple выпустит новый доступный ноутбук в конце второго квартала 2018 года. Об этом сообщает тайваньское издание DigiTimes, ссылаясь на собственные источники в цепочке производственных поставок. Цена устройства останется на уровне актуального MacBook Air (999 долларов) или окажется чуть выше. Отмечается, что 13,3-дюймовый MacBook получит Retina-дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей. Ранее авторитетный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) из KGI Securities предположил, что купертиновцы выпустят MacBook Air по сниженной цене от 799 долларов уже во втором квартале 2018 года, который заканчивается в июле. Вполне возможно, что официальный анонс состоится в начале июня на конференции для разработчиков WWDC (Apple Worldwide Developers Conference).