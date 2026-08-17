Новый флагман OnePlus получит ультраяркий дисплей

Главным преимуществом X4 должно стать крайне низкое энергопотребление. Кроме того, заявлено двукратное увеличение срока службы по сравнению с материалом предыдущего поколения. Повышенная энергоэффективность особенно важна для флагмана с высокой частотой обновления экрана, поскольку такой режим обычно заметно увеличивает нагрузку на аккумулятор. Увеличенный срок службы также позволит дольше сохранять стабильную яркость и качество изображения. При этом OnePlus 16, скорее всего, сохранит плоский экран, но получит очень тонкие рамки со всех сторон. Кроме того, производитель якобы делает особую ставку на высокую частоту обновления экрана, так как это важный момент для потенциальных покупателей, желающих получить 165 Гц или даже выше. Но про герцовку инсайдер пока что рассказать не готов, придётся подождать.