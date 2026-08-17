Новый флагман OnePlus получит ультраяркий дисплей

Слухи о OnePlus 16 появляются с завидной регулярностью, и свежая утечка указывает на серьёзное обновление дисплея. По информации надёжного инсайдера, новый флагман разрабатывается с использованием нового материала и технического решения, которые должны повысить энергоэффективность, долговечность и плавность работы экрана. Суть в том, что OnePlus совместно с BOE разработала для OnePlus 16 новый светоизлучающий материал X4. По результатам внутренних тестов он якобы превосходит панели Samsung на базе материалов серии M практически по всем ключевым показателям, хотя точные результаты испытаний пока не раскрываются.

Главным преимуществом X4 должно стать крайне низкое энергопотребление. Кроме того, заявлено двукратное увеличение срока службы по сравнению с материалом предыдущего поколения. Повышенная энергоэффективность особенно важна для флагмана с высокой частотой обновления экрана, поскольку такой режим обычно заметно увеличивает нагрузку на аккумулятор. Увеличенный срок службы также позволит дольше сохранять стабильную яркость и качество изображения. При этом OnePlus 16, скорее всего, сохранит плоский экран, но получит очень тонкие рамки со всех сторон. Кроме того, производитель якобы делает особую ставку на высокую частоту обновления экрана, так как это важный момент для потенциальных покупателей, желающих получить 165 Гц или даже выше. Но про герцовку инсайдер пока что рассказать не готов, придётся подождать.