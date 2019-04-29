Новый флагман Sony Xperia 2 выйдет в двух версиях: с OLED и IPS-дисплеем

Японское издание Sumahoinfo поделилось новыми подробностями о флагманском смартфоне Sony Xperia 2.

Новинка выйдет в двух версиях, которые будут отличаться OLED и IPS-матрицей. Обе модели получат CinemaWide-дисплей 21:9 с диагональю 6-дюймов, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, аккумулятор на 3200 мАч и тройную камеру, как у Xperia 1. То есть это три модуля на 12 Мп: первый — основной, второй — телеобъектив с 2-х кратным оптическим зумом, третий — «ширик». Беспроводной зарядки в Sony Xperia 2 не будет. Естественно, под капот устройства установят 7-нанометровый чип Qualcomm Snapdragon 855. Судя по всему, новинку представят в Берлине на выставке IFA 2019. Она пройдёт с 6 по 11 сентября. Ценник смартфона будет в районе $800-900.