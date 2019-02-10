Новый флагман UMIDIGI S3 Pro

В дополнение к основному 48-мегапиксельному модулю UMIDIGI S3 Pro получит телевик с двукратным оптическим зумом. Спереди разместится 20-мегапиксельная фронталка. За производительность отвечают процессор MediaTek Helio P70 и 6 ГБ оперативной памяти LPDDR 4X. Переднюю панель займет 6,3-дюймовый In-Cell LTPS экран с разрешением Full HD+. S3 Pro из коробки работает на Android 9 Pie.Аппарат получит корпус из черной керамики и безрамочный экран с небольшим вырезом сверху. Края задней панели скруглены для удобного хвата рукой. Сзади разместилась двойная камера и сканер отпечатков пальцев. Сохранился 3,5-мм аудиоразъем для наушников.Аппарат оснастят основной камерой Sony IMX 586 с разрешением 48 Мп и аккумулятором на 5150 мАч. Благодаря свежим фотографиям удалось разглядеть несколько примечательных особенностей новинки и уточнить технические характеристики.О стоимости смартфона пока неизвестно.