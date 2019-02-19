Новый флагман от компании Xiaomi Mi 9 Alita Edition

Согласно имеющимся данным, смартфон будет поставляться в специальной брендированной упаковке. В комплекте будет предусмотрен чехол с «рукояткой», а также, очевидно, специальный контент. О гравировке на корпусе или технических особенностях (например, увеличенный объем памяти) пока ничего не говорится. Новинка получит Snapdragon 855, тройную AI-камеру с 48-Мп основным, 12-Мп телефото и 16-Мп широкоугольным сенсорами, прикрытыми сапфировым стеклом, AMOLED-дисплей с интегрированным сканером отпечатка пальца и сниженной на 40% (в сравнении с Mi 8) толщиной «подбородка» и корпус из стекла черного, синего и розового цвета. Помимо трех основных версий, Xiaomi готовит две специальные. О стоимости смартфона пока неизвестно.