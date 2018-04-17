Новый флагманский смартфон OnePlus 6 должны представить уже совсем скоро

Стало известно, что смартфон OnePlus 6 представят уже в конце этого или в начале следующего месяца. Девайс OnePlus 6 получит 6.28-дюймовый экран и соотношением сторон 19:9, новую версию быстрой зарядки Dash Charge V2 и двойную камеру на 20 Мп + 16 Мп. В основе устройства ляжет 8-ядерный чип Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ и флэш-накопитель объемом до 256 ГБ. Имеется также сенсор для опознавания владельца по отпечаткам пальцев, симметричный порт USB-C и стандартный разъем для аудионаушников на 3,5 мм. Емкость аккумулятора составит 3450 мА.ч. В качестве ОС выступит Android Oreo. О стоимости смартфона OnePlus 6 пока не сообщается.