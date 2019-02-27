Новый флэш-чип от Samsung eUFS 512 ГБ в два раза быстрее своего предшественника

Будущие телефоны Samsung, в том числе Galaxy Fold, будут иметь скорость чтения и записи, сопоставимую со сверхбыстрыми ноутбуками.

Корейский технологический гигант начал массовое производство первого в отрасли чипсета для смартфонов объемом 512 ГБ, соответствующего спецификациям встроенного универсального флэш-накопителя (eUFS) 3.0. Samsung впервые представила eUFS объемом 512 ГБ еще в 2017 году, но скорость последовательного чтения и записи достигала 860 МБ в секунду и 255 МБ в секунду соответственно. Эта опция более чем удваивает эту скорость последовательного чтения до 2100 МБ в секунду и увеличивает скорость записи до 410 МБ в секунду. Согласно заявлению компании, скорость чтения нового решения для хранения данных в 20 раз выше, чем у обычной карты microSD, и даже в четыре раза выше, чем у твердотельного накопителя SATA. Теоретически, пользователь сможет перенести фильм Full HD на ПК с телефона, оснащенного новым чипом UFS, всего за три секунды. В этом месяце будет выпущен новый чип eUFS на 512 ГБ, а также на 128 ГБ. Также Samsung планирует начать производство моделей объемом 1 ТБ и 256 ГБ во второй половине этого года.