Новый iPad Pro должен появиться летом 2024 года

Сегодня появилась интересная информация о том, что компания Apple, возможно, прекратит производство 12,9-дюймового планшета iPad Pro с дисплеем mini-LED в следующем году, что указывает на скорое появление OLED-версии iPad Pro. Согласно свежему отчёту от южнокорейского информационного издания Chosun Ilbo, производство OLED-дисплеев Apple для iPad Pro начнётся в феврале 2024 года, что даёт нам приблизительные сроки релиза нового планшета. Поскольку массовое производство OLED-дисплеев Apple начнётся в феврале, маловероятно, что компания анонсирует новые модели iPad Pro весной. Обычно Apple анонсирует новые устройства на своём весеннем мероприятии, но пока неясно, как компания объявит о четырёх новых моделях iPad вместе, когда их производство началось всего месяц назад и партии ещё не совсем готовы.

Возможно, компания объявит о iPad mini 7, iPad Air 7 и iPad 11 на своём весеннем мероприятии, в то время как официальное мероприятие по OLED-версии iPad Pro может состояться на WWDC 2023. Согласно информации Марка Гурмана из издания Bloomberg, Apple планирует анонсировать модели iPad Pro нового поколения с чипом M3 и немного большим 13-дюймовым дисплеем. Это позволит ещё больше стереть разницу между ноутбуками и планшетами компании, потому что при такой производительности и возможности подключить портативную клавиатуру пользователь уже не будет нуждаться в покупке двух гаджетов — ему хватит и планшета для большинства повседневных задач.