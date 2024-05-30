Новый iPad Pro очень легко сломать руками

Если вы следите за современными новинками мира электроники, то знаете, что 13-дюймовый iPad Pro на процессоре M4 является самым тонким продуктом Apple за всю историю, что, естественно, делает его более подверженным повреждениям, чем более толстые модели. Впрочем, компания попыталась улучшить жесткость конструкции, применив защитный каркас в центре корпуса. Ситуация с 11-дюймовой версией очень похожа. Толщина 11-дюймового iPad Pro на процессоре M4 составляет 5,3 мм, что на самом деле толще, чем у 13-дюймовой версии, и это должно было бы сделать его более устойчивым к физической нагрузку. Частично так и есть — конструкция немного прочнее того, что пользователь получает в 13-дюймовой версии, но всё равно при физическом воздействии гаджет ломается пополам в том же месте.

В процессе обычного физического давления, когда планшет пытаются руками выгнуть пополам, гаджет сильно изгибается, но не получает катастрофических повреждений. Однако через некоторое время, когда каркас прочности не выдерживает давления, планшет ломается в месте, где расположен один из микрофонов — это самая слабая часть конструкции данного устройства. Это показывает необходимость компании Apple в дополнительных структурных улучшениях в этой области. Ведь устройство такого рода покупают ради достаточно длительного использования — в процессе может произойти что-угодно, и хотелось бы, чтобы гаджет это выдерживал без лишних проблем. Пока что этого сказать о планшетах Apple нельзя.