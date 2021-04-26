Новый iPad Pro появится в продаже 21 мая

Во время презентации новых планшетов iPad Pro компания Apple не раскрыла дату начала продаж, ограничившись лишь стартом приема предзаказов – 30 апреля. Сегодня известный своими достоверными инсайдами информатор Джон Проссер заявил, что старшая модель появится в продаже 21 мая, а младшая – на день позже.

Напомним, что новый iPad Pro характеризуется фирменной платформой M1, 12,9-дюймовым Liquid Retina XDR-дисплеем с 10 000 мини-светодиодов, 2500 зонами локального затемнения, пиковой яркостью 1600 кд/м2 и контрастностью 1 000 000:1, четырьмя динамиками, до 16 ГБ оперативной и 2 ТБ флеш-памяти, портом USB-C с поддержкой Thunderbolt и USB4, поддержкой мобильных сетей пятого поколения, селфи-камерой разрешением 12 Мп, сканером LiDAR, толщиной 6,4 и массой 700 г.