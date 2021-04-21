Новый iPad Pro получил мощнейший процессор

Модели Apple iPad Pro 2020 года оснащены чипсетом A12Z Bionic, который является вариацией A12 Bionic, используемого во флагманских моделях iPhone 11 серии. В этом году компания изменила ситуацию, представив iPad Pro 2021 с чипсетом M1. Помните M1? Мощный чип, разработанный для Mac, который был впервые анонсирован в прошлом году и нашел свое применение в MacBook Air и MacBook 13 Pro. Это мощный ЦП с инновационным дизайном и производительностью. Говорят, что производительность процессора повысилась на 50% по сравнению с A12Z. Производительность графического процессора также увеличена на 40%. Процессор сопряжен с оперативной памятью объемом до 16 ГБ, и вы можете получить до 2 ТБ памяти на планшете. Правда, стоит новое поколение планшетов дороговато.