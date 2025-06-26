Новый iPad Pro получит M5-процессор и перевёрнутый логотип

Согласно новым данным от достаточно надёжных инсайдеров, Samsung и LG уже приступили к массовому производству OLED-дисплеев для нового iPad Pro, готовясь к официальному релизу, который, по предварительным данным, состоится в октябре или ноябре текущего гоад. Ранее Samsung поставляла панели для 11-дюймовой версии, а LG занималась 13-дюймовыми решениями, однако теперь обе компании будут совместно обеспечивать поставки дисплеев для обеих диагоналей. Apple, в свою очередь, хочет, чтобы её поставщики были максимально подготовлены к широкому внедрению OLED-технологии. Ранее сообщалось, что iPad Air и iPad mini также получат OLED-экраны — сначала iPad mini в 2026 году, а затем iPad Air в 2027-м. Возможны и дизайнерские изменения, чтобы сделать их ближе к Pro-моделям, однако пока информации об этом немного.

Кроме iPad, Apple планирует внедрить OLED и в линейку MacBook, начиная с топовых MacBook Pro. Что касается новых iPad Pro, то помимо чипа M5, радикальных изменений в дизайне ожидать не стоит. Однако одно важное отличие всё же будет — логотип Apple на задней крышке теперь будет ориентирован в альбомной ориентации, а не в портретной, как раньше. Это логично — большинство пользователей используют iPad Pro именно в горизонтальном положении. Если не считать логотипа, внешний вид останется прежним — Apple недавно обновила дизайн, так что до следующего существенного редизайна пройдёт ещё какое-то время. Да и в целом менять дизайн планшета необходимости нет.
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