Новый iPad Pro получит OLED-дисплей нового поколения

Сегодня западным журналистам удалось найти явные доказательства существования новой технологии дисплея в новых планшетных компьютерах компании Apple — специалистам пришлось заняться изучением операционной системы iPadOS 17.5, в рамках которой были обнаружены интересные данные. Например, специалистам удалось обнаружить сразу четыре новых идентификатора iPad в прошивке — речь идёт о моделях с кодовым названием iPad16,3, iPad16,4, iPad16,5, iPad16,6. Эти названия, по мнению инсайдеров, полностью соответствуют двум размерам iPad Pro и двум моделям подключения к беспроводной сети — Wi-Fi и Cellular. Также хакеры заявили, что прошивка iPadOS 17.5 подразумевает, что размеры дисплеев новых планшетных компьютеров составляют 11 дюймов и 12,9 дюйма, а дисплей выполнен по OLED-технологии.

Эта информация сходится с данными, которые были представлены ранее — в СМИ считают, что Apple дала эксклюзивное право LG на производство OLED-панелей для 12,9-дюймовой версии планшета, плюс LG и Samsung одновременно получили заказы на производство дисплеев для 11-дюймовой версии. Производство панелей в целом затянуло запуск нового iPad Pro — сначала Apple планировала выпустить планшеты ещё осенью прошлого года, но в итоге планы были отложены. И на текущий момент с последнего релиза iPad Pro прошло уже 18 месяцев. Это слишком большой срок для планшетного компьютера, который нацелен на массовую аудиторию и должен продаваться как минимум раз в год.