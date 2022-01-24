Новый iPad Pro получит процессор M2

Марк Гурман из Bloomberg еще в июне заявил, что iPad Pro 2022 года может иметь стеклянную заднюю панель вместо алюминиевого корпуса, чтобы помочь с системой беспроводной зарядки, подобной MagSafe, но неделю назад сообщалось, что планшеты могут иметь только стеклянный логотип. Согласно этому отчету, стеклянная задняя часть может сделать планшет хрупким, поэтому Apple может вместо этого разместить более крупный стеклянный логотип на задней панели следующего iPad Pro, чтобы включить беспроводную зарядку. Кроме того, инсайдер считает, что новый iPad Pro будет работать на базе M2, нового чипа, который Apple, как ожидается, представит во второй половине года. Сообщается, что он будет основан на 3-нм производственной технологии, которая, предположительно, сделает его на 15 процентов быстрее, чем чипы, изготовленные с использованием 5-нм процесса, такие как M1, который питает iPad Pro 2021 года.

Также ходят слухи, что у него более мощный графический процессор. Инсайдер считает, что iPad Pro будет анонсирован осенью, что примерно соответствует прогнозу других крупных инсайдеров. Последние модели iPad Pro были представлены в апреле прошлого года, но, поскольку Гурман считает, что новые модели будут иметь значительные изменения, включая новый дизайн, они могут появиться не раньше конца весны. Тем временем Samsung, похоже, готовит конкурента iPad Pro, о котором будет объявлено в следующем месяце. Хотя он вряд ли будет таким же мощным, как iPad Pro 2021 года, похоже, у него есть пара козырей в рукаве, в том числе гигантский экран, который может сделать его одним из лучших планшетов 2022 года.