Новый iPad Pro получит сразу две селфи-камеры

Стоит отметить, что iPad Pro с чипом M4 является крайне производительным решением, готовым справиться с практически любой поставленной задачей. Но Apple не собирается останавливаться на достигнутом — в конце этого года компания планирует представить линейку iPad Pro с новым процессором M5. Ожидается, что меня доступные диагонали компания не станет (11 и 13 дюймов), а основным нововведением станет обновлённый чип. Однако, по данным инсайдеров, Apple также готовит ещё одно важное улучшение — вторую фронтальную камеру, которая устранит давнюю проблему текущего поколения планшетов. Дело в том, что на данный момент фронтальную камеру перенесли на длинную грань корпуса, что неудобно для съёмки селфи и звонков по FaceTime в портретной ориентации.

Судя по последним данным, Apple учла жалобы пользователей. В будущих 11- и 13-дюймовых моделях iPad Pro с чипом M5 появится вторая фронтальная камера, размещённая на короткой (портретной) стороне планшета. Это решит ключевую проблему и сделает устройство удобным в любом положении. Кроме того, планшеты получат новый чип M5, который будет производиться по усовершенствованному 3-нм техпроцессу TSMC. Правда, не совсем понятно, как это скажется на конечной стоимости устройства, так как дополнительная камера явно стоит денег, плюс стоит понимать, что многим пользователям новинка окажется просто не особо интересной — текущее поколение и так справляется со всеми задачами, какой смысл переплачивать за новый чип.