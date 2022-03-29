Новый iPad Pro с чипом Apple M2 появится осенью 2022 года

В последнем отчете из Bloomberg, появилась более подробная информация о грядущем iPad Pro. Там говорится, что планшет будет оснащен чипом Apple M2, он также будет поддерживать MagSafe, что сделает его первым планшетом Apple с беспроводной зарядкой.

Новый чип M2 будет иметь ту же архитектуру восьмиядерного процессора, что и предшественник M1, но будет иметь более высокую скорость и эффективность, поскольку он будет построен на 4-нм техпроцессе TSMC. У него могут быть 9-ядерные и 10-ядерные версии графического процессора, по сравнению с 7-ядерной и 8-ядерной графикой в ​​текущем чипе M1. Apple обычно требуется от 13 до 16 месяцев, чтобы запустить новую серию iPad Pro. Быстрый подсчет показывает, что новые планшеты появятся примерно в августе 2022 года, поскольку нынешние iPad Pro 11 и iPad Pro 12.9 были представлены в апреле 2021 года.