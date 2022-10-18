Новый iPad оценен в 450 долларов

Компания Apple пополнила ассортимент планшетов новый iPad, который, среди прочего, наконец-то получил интерфейс USB-C. Новинка также характеризуется 10,9-дюймовым экраном с тонкими рамками, плоской боковой рамкой, новым расположением 12-Мп веб-камеры, дактилоскопическим сенсором Touch ID в кнопке включения, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и 5G, фирменной однокристальной системой A14 Bionic, которую можно встретить в iPhone 12, основной камерой разрешением 12 Мп, совместимостью с клавиатурой Magic Keyboard Folio и стилусом Apple Pencil первого поколения. Планшет появится в продаже 26 октября по цене от 450 долларов за вариант с 64 ГБ флеш-памяти.