Новый iPad получит 10,5-дюймовый дисплей

Китайское издание cnBeta поделилось подробностями о девятом поколении планшета Apple iPad. Устройству прочат 10,5-дюймовый дисплей, фирменную платформу A13 Bionic, 4 ГБ оперативной памяти, более тонкий корпус, меньший вес, сканер отпечатков пальцев Touch ID в кнопке Home и порт Lightning.

Что до iPad 8, то он оснащается процессором Apple A12 с четырехъядерным GPU и шестиядерным CPU, 10,2-дюймовым дисплеем Retina, поддержкой фирменного стилуса Apple Pencil, 32 ГБ и 128 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой FaceTime HD, основной камерой разрешением 8 Мп, модемом LTE, симметричным портом USB-C, серебристой, темно-серой и золотой расцветками.