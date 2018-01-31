Новый iPad выйдет не скоро

В интернете активно обсуждается информация о том, что компания Apple хочет отложить релиз своего нового iPad до четвертого квартала. Вроде на то есть причины - компания хочет выпустить девайс совершенно нового уровня с крутым дисплеем, невероятно производительным железом и прочими бонусами, но пока что никто точно не может сказать что именно это будет за устройство, ведь никто ничего не видел, помимо картинок из интернета, созданных дизайнерами. С другой стороны, вполне логично полагать, что если компания вложила такие средства в разработку камеры TrueDepth, то эту камеру будут устанавливать везде, во всех продуктах компании, ведь нужно окупить стоимость разработки и у нового планшета такая камера точно будет. Добавят еще процессор какой-то ультра-производительный, поставят высокое разрешение и будут продавать за 1300.