Новый iPhone SE получит крупный дисплей

Известный аналитик Минг-Чи Куо раскрыл некоторые подробности о смартфоне iPhone SE третьего поколения, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,06-дюймовый дисплей, поддержку сотовых сетей пятого поколения, сдвоенную тыльную камеру и сканер отпечатков пальцев Touch ID, который может переехать на боковую кромку. Официальная презентация смартфона ожидается во второй половине следующего года.

Что до второго поколения iPhone SE, который является одним из самых популярных смартфонов на рынке, то он оснащается 4,7-дюймовым IPS-дисплеем c разрешением 1334:750 пикселей и поддержкой True Tone, топовым процессором Apple A13 Bionic, одинарной основной камерой с датчиком на 12 Мп и объективом с диафрагмой F/1.8, фронтальной камерой на 7 Мп, аккумулятором, как в iPhone 8, поддержкой быстрой зарядки мощность 18 Вт, зарядным устройством на 5 Вт в комплекте, поддержкой беспроводной зарядки, защитой от воды (IP67) и стереодинамиками.