Новый iPhone SE получит крупный дисплей

Что до второго поколения iPhone SE, который является одним из самых популярных смартфонов на рынке, то он оснащается 4,7-дюймовым IPS-дисплеем c разрешением 1334:750 пикселей и поддержкой True Tone, топовым процессором Apple A13 Bionic, одинарной основной камерой с датчиком на 12 Мп и объективом с диафрагмой F/1.8, фронтальной камерой на 7 Мп, аккумулятором, как в iPhone 8, поддержкой быстрой зарядки мощность 18 Вт, зарядным устройством на 5 Вт в комплекте, поддержкой беспроводной зарядки, защитой от воды (IP67) и стереодинамиками.
Известный аналитик Минг-Чи Куо раскрыл некоторые подробности о смартфоне iPhone SE третьего поколения, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,06-дюймовый дисплей, поддержку сотовых сетей пятого поколения, сдвоенную тыльную камеру и сканер отпечатков пальцев Touch ID, который может переехать на боковую кромку. Официальная презентация смартфона ожидается во второй половине следующего года.