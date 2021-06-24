Новый iPhone SE получит поддержку 5G

Известный своей осведомленностью аналитик Минг-Чи Куо поделился подробностями о следующем поколении смартфона Apple iPhone SE. Утверждается, что данная новинка заменит актуальный iPhone SE и не самый популярный iPhone 12 mini, который скоро снимут с производства. Смартфон унаследует дизайн нынешнего iPhone SE, но при этом получит новую однокристальную систему (вероятно, Apple A14 Bionic) с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Предыдущие слухи приписывали устройству 6-дюймовый дисплей и поддержку Face ID. Ориентировочная цена не сообщается, но iPhone SE 2022 станет самой доступной моделью в ассортименте Apple.

Комментарии и отзывы iPhone SE
Xiaomi Mi 12 Ultra получит 144-Гц диспле...
В сети появились первые сведения о топовом смартфоне Xiaomi Mi 12 Ultra, который станет преемником доволь...
Samsung Galaxy Book Go будет стоить $350...
Сетевые источники поделились подробностями о ноутбуках Samsung Galaxy Book Go, Galaxy Book Pro и Galaxy B...
Обзор Philips 558M1RY. Лучший монитор дл...
Начиная с конца прошлого года найти в магазинах видеокарты в свободном доступе с рекомендованными ценами ...
Обзор Xiaomi Mi Gaming Display 27. Игров...
В рамках «Лаборатории» мы детально тестировали игровой монитор ...
Представлена умная колонка Xiaomi MIJIA ...
Xiaomi официально представила новую улучшенную умную колонку MIJIA Smart Mosquito Repellant 2 в рамках кр...
Браузер Opera теперь и на компьютерах Ap...
Разработчики браузера Opera выпустили новое обновление обеспечивающую поддержку процессоров Apple M1. Так...
WhatsApp Pay получил одобрение Центральн...
WhatsApp перезапустит свой платежный сервис в Бразилии после того, как первый запуск был быстро остановле...
Обзор STARWIND SBMM1224. Хлебопечка для ...
В конце прошлого года мы проводили тестирование хлебопечки STARWIND SBR6155, предлагающей большое количес...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor