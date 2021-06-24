Новый iPhone SE получит поддержку 5G

Известный своей осведомленностью аналитик Минг-Чи Куо поделился подробностями о следующем поколении смартфона Apple iPhone SE. Утверждается, что данная новинка заменит актуальный iPhone SE и не самый популярный iPhone 12 mini, который скоро снимут с производства. Смартфон унаследует дизайн нынешнего iPhone SE, но при этом получит новую однокристальную систему (вероятно, Apple A14 Bionic) с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Предыдущие слухи приписывали устройству 6-дюймовый дисплей и поддержку Face ID. Ориентировочная цена не сообщается, но iPhone SE 2022 станет самой доступной моделью в ассортименте Apple.