Новый iPhone XR будет похож на iPhone XS

2019-04-28, Автор - Владимир Байзаров; [14]
В последние недели сеть наводнили слухи о дизайне смартфонов Apple iPhone XI и XI Max, которым приписывают необычный блок тройной камеры. Что до нового iPhone XR, то он стал объектом внимания только сейчас. Неназванный источник, со ссылкой на китайских поставщиков, утверждает, что аппарат будет похож на нынешний iPhone XS. То есть, он получит двойную тыльную камеру с телеобъективом у второго модуля. Предполагается, что рамки при этом также должны стать уже. Напомним, что в Европе iPhone XR оказался популярнее, чем iPhone XS и iPhone XS Max вместе взятые. Станет ли Apple делать успешную модель еще лучше, ведь она может навредить продажам старших моделей?


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