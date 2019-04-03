Компания Razer выпустила новый корпус для ПК, Razer Tomahawk Elite Advanced. Этот корпус, предназначен для энтузиастов, сочетающий в себе роскошные компоненты и отличается экстремальным дизайном.

Используя перевернутую компоновку ATX и индивидуальное решение для жидкостного охлаждения, система остается прохладной и эффективной. Охлаждающее решение от EK Waterblocks предотвращает перегрев корпуса. Усовершенствованный корпус для ПК поставляется с автоматически открывающейся стеклянной крышкой.

Благодаря постоянному интеллектуальному мониторингу повышение температуры заставляет верхнюю панель с гидравлическим приводом автоматически подниматься, чтобы обеспечить дополнительную вентиляцию. Тонированные боковые стекла, изготовленные из закаленного стекла, обеспечивают четкое отображение внутренних компонентов.