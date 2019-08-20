Новый манипулятор от Thermaltake - Level 20

2019-08-20, Автор - Anna; Продукт - Thermaltake Level 20; [71]
Thermaltake представила игровую мышь Level 20, последнее дополнение к существующей экосистеме продуктов TT RGB Plus, которая включает в себя все, от систем жидкостного охлаждения до вентиляторов и блоков питания.

Level 20 - это двухсторонняя мышь с большинством того, что вы ожидаете от игровой мыши в 2019 году, включая безупречный оптический датчик PMW3389 с 16000 точек на дюйм, переключатели Omron и 4-зонное освещение RGB. Освещение обеспечивает датчик PMW3389. Новинка будет работать с экосистемой Razer's Chroma, предоставляя вам более широкий спектр периферийных устройств RGB.

Мышь имеет длину 128,35 мм и подходит для пользователей с большими ладонями. Одна из самых хитрых функций - это управление светом мыши, общаясь с устройством с поддержкой Alexa. Вы даже можете использовать это, чтобы проверить погоду в любой точке мира, а затем цвет освещения изменится в соответствии с погодой в этом конкретном месте. Thermaltake Level 20 появится в продаже в сентябре.

Комментарии и отзывы Thermaltake Level 20
Samsung Galaxy M30s получит аккумулятор ...
Samsung Galaxy M30s получит аккумулятор Одним из самых интересных смартфонов в ассортименте Samsung являются недорогие модели Galaxy M20 и M30 с ...
Представлены ноутбуки HP Pavilion Gaming...
Представлены ноутбуки HP Pavilion GamingКомпания HP пополнила ассортимент игровых ноутбуков Pavilion Gaming 15 новыми моделями, которые построены...
Представлена топовая плата ASUS ROG Ramp...
Представлена топовая плата ASUS ROG RampКомпания ASUS пополнила ассортимент материнских плат моделью ROG Rampage VI Extreme Encore, которая предн...
ASUS ROG Strix XG43UQ для настоящих гейм...
ASUS ROG Strix XG43UQ для настоящих геймОфициально представлен новы игровой монитор под названием ASUS ROG Strix XG43UQ, который порадует потенци...
ASUS ROG Chakram с беспроводной зарядкой...
ASUS ROG Chakram с беспроводной зарядкойВ последнее время на рынке игровой периферии было достаточно мало новостей о чем-то действительно новом и...
ASUS ROG Strix XG17 для мобильных геймер...
ASUS ROG Strix XG17 для мобильных геймерКомпания ASUS некоторое время назад уже показывала прототип портативного монитора, но теперь данное устро...
ASUS ROG Strix X299-E Gaming II с экрано...
ASUS ROG Strix X299-E Gaming II с экраноНа рынке материнских плат довольно давно наблюдается серьезный застой, ведь крупным производителям просто...
Игровой монитор HP Omen X27 имеет частот...
Игровой монитор HP Omen X27 имеет частотКомпания HP пополнила ассортимент мониторов моделью Omen X27, которая предназначена для работы в составе ...


Обзор AOC Q27P1. 27-дюймовый IPS-монитор с QHDОбзор AOC Q27P1. 27-дюймовый IPS-монитор с QHD
Обзор Patriot Burst 960 ГБ (PBU960GS25SSDR). Лучший SSD для ноутбука и ПК?Обзор Patriot Burst 960 ГБ (PBU960GS25SSDR). Лучший SSD для ноутбука и ПК?
Обзор TOTOLINK A3002RU. Недорогой двухдиапазонный роутерОбзор TOTOLINK A3002RU. Недорогой двухдиапазонный роутер
Обзор Verbatim 53023. Внешний жесткий диск Verbatim Store 'n' Go USB 3.0 1TBОбзор Verbatim 53023. Внешний жесткий диск Verbatim Store 'n' Go USB 3.0 1TB
Тест Hisense AMW4-36U4SAC. Обзор мульти сплит-сиcтемы Hisense FREE Match DC InverterТест Hisense AMW4-36U4SAC. Обзор мульти сплит-сиcтемы Hisense FREE Match DC Inverter
Предварительный обзор Alienware 55 OLED ...
Предварительный обзор Alienware 55 OLED Если вы давно мечтали о просто идеальном мониторе для виртуальных баталий, то самое время посмотреть в ст...
Обзор Rogue Glitch. Берегите глаза...
Обзор Rogue Glitch. Берегите глазаНекоторые современные игры выглядят очень круто и привлекают своей реалистичной графикой, некоторые постр...
Предварительный обзор Dell S3220DGF. Изо...
Предварительный обзор Dell S3220DGF. ИзоСегодня компания Dell анонсировала новый игровой монитор, который идеально впишется в любой дизайн интерь...
Предварительный обзор Logitech MK470 Sli...
Предварительный обзор Logitech MK470 SliОфициально анонсирована новая беспроводная клавиатура под названием Logitech MK470 Slim Wireless Combo, к...
Обзор Smartphone Tycoon 2. Строим свой с...
Обзор Smartphone Tycoon 2. Строим свой сСовременные мобильные игры друг о друга практически не отличаются. Все дело в том, что все интересные иде...
Предварительный обзор Logitech G915 Ligh...
Предварительный обзор Logitech G915 LighСовременные клавиатуры перестали быть просто устройствами ввода — большая часть геймеров покупают перифер...
Обзор Outpost Zero. Выживалка в космосе...
Обзор Outpost Zero. Выживалка в космосеДавненько на обзоре не было игр про космос и выживание на безлюдных планетах. Сегодня эту ситуацию мы исп...
Обзор Mirador. Неплохая RPG...
Обзор Mirador. Неплохая RPGИногда мне на глаза попадаются очень странные игры, которые вроде как интересные, а вроде как обладают це...
Предварительный обзор HTC Wildfire X. До...
Предварительный обзор HTC Wildfire X. ДоСегодня компания HTC официально представила свой новый смартфон, однако это оказалась не флагманская моде...
Обзор Streets of Rogue. Пиксели заказыва...
Обзор Streets of Rogue. Пиксели заказываСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выделяется на фоне остальных своей графикой, п...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Not...
Предварительный обзор Samsung Galaxy NotКак и ожидалось, компания Samsung официально представила свой новый флагманский смартфон, который оказалс...
Обзор Apsulov: End of Gods. Шикарно...
Обзор Apsulov: End of Gods. ШикарноСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выстроена в жанре хоррора, но при этом обладае...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor