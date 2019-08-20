Новый манипулятор от Thermaltake - Level 20

Thermaltake представила игровую мышь Level 20, последнее дополнение к существующей экосистеме продуктов TT RGB Plus, которая включает в себя все, от систем жидкостного охлаждения до вентиляторов и блоков питания.

Level 20 - это двухсторонняя мышь с большинством того, что вы ожидаете от игровой мыши в 2019 году, включая безупречный оптический датчик PMW3389 с 16000 точек на дюйм, переключатели Omron и 4-зонное освещение RGB. Освещение обеспечивает датчик PMW3389. Новинка будет работать с экосистемой Razer's Chroma, предоставляя вам более широкий спектр периферийных устройств RGB.

Мышь имеет длину 128,35 мм и подходит для пользователей с большими ладонями. Одна из самых хитрых функций - это управление светом мыши, общаясь с устройством с поддержкой Alexa. Вы даже можете использовать это, чтобы проверить погоду в любой точке мира, а затем цвет освещения изменится в соответствии с погодой в этом конкретном месте. Thermaltake Level 20 появится в продаже в сентябре.