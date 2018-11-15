Новый мобильный процессор Samsung имеет NPU для обработки ИИ

Samsung представила свой новейший мобильный процессор Exynos 9820, который может похвастаться специальным процессором четвертого поколения, модемом LTE Advanced Pro 2 Гбит / с и усовершенствованным модулем нейронной обработки (NPU). По словам южнокорейской компании, новый NPU может выполнять задачи ИИ примерно в 7 раз быстрее, чем его предшественник. Это также позволит использовать множество новых впечатлений, таких как мгновенная настройка камеры для съемки или распознавание объектов для предоставления информации в расширенных или виртуальных настройках реальности.

Считается, что пользовательский процессор четвертого поколения способен обеспечить примерно на 20% улучшение одноядерной производительности или 40% энергоэффективности по сравнению с предшественником. Установлено, что многоядерные характеристики на 15% лучше. Модем LTE-Advanced Pro поддерживает агрегацию 8x носителей и восходящую линию 316 Мбит / с. Благодаря скорости нисходящей линии до 2 Гбит / с вы можете загрузить фильм Full HD (3,37 ГБ) примерно за 15 секунд. Exynos 9 series 9820 поступит в серийное производство к концу года. Новый процессор получат модели Galaxy S10.