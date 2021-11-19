Новый монитор LG UltraGear 34GP950G

LG Electronics объявляет о выпуске 34-дюймового изогнутого дисплея LG UltraGear (модель 34GP950G-B), игрового монитора UltraWide QHD (3440x1440) IPS, 1 миллисекунда, от серого к серому (GtG) с технологией NVIDIA G-SYNC ULTIMATE. LG UltraGear является последним дополнением к бренду игровых мониторов LG №1 в США. Он обеспечивает новый уровень сенсорных ощущений и продается по цене 1299 долларов на LG.com и в некоторых авторизованных дилерских центрах LG.

LG UltraGear - последнее предложение от LG официального игрового монитора североамериканской киберспортивной команды Evil Geniuses, получившего награду CES 2021 Innovation Award UltraWide Nano IPS-дисплей, который обеспечивает захватывающий игровой процесс. Благодаря разгону 180 Гц и времени отклика IPS 1 мс (GtG) UltraGear 34GP950G обеспечивает востребованное качество изображения без ущерба для задержки ввода и частоты обновления. Благодаря сертификации VESA DisplayHDR 600 (56 блоков локального затемнения) UltraGear 34GP950G гарантирует выдающиеся цвета, динамический контраст, высокую яркость и широкую цветовую гамму. Охватывая 98 процентов цветового спектра DCI-P3, монитор имеет коэффициент контрастности 1000: 1, способный воспроизводить яркие сцены в естественных цветах.

Благодаря NVIDIA G-SYNC ULTIMATE и поддержке HDR, UltraGear 34GP950G обеспечивает улучшенное качество изображения с уменьшенным разрывом экрана и минимальным заиканием, что обеспечивает невероятно реалистичный и захватывающий игровой процесс. Новый дисплей также имеет различные варианты подключения для дальнейшего расширения его возможностей за счет поддержки входов HDMI и DisplayPort, 3 портов USB (1 вверх / 2 вниз) и аудиоразъема. Дополнительные элементы управления играми на экране позволяют пользователям больше контролировать свой игровой процесс, чем когда-либо прежде. Благодаря таким инструментам, как Crosshair, Black Stabilizer и Dynamic Action Sync, UltraGear 34GP950G превращает видеоигры в атмосферу полного погружения.

Превосходная игровая технология UltraGear 34GP950G доведена до совершенства в стильном аппаратном обеспечении, которое добавляет и без того захватывающего игрового процесса. Монитор UltraGear отличается впечатляющим профилем и предлагает новый уровень удобства благодаря трехстороннему дисплею практически без полей и эргономичной подставке. Задняя часть дисплея оснащена Sphere Lighting 2.0, косвенной формой освещения, которая может одновременно снизить утомляемость глаз и повысить степень погружения пользователя в режимы синхронизации звука и видео.