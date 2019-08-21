Новый монитор от Samsung CRG5

Разрешение C27RG50FQI составляет 1920х1080 пикселей при соотношении сторон 16:9. Для матрицы этого монитора характерна естественная передача чёрного и белого цветов при контрастности 3000:1. Поклонник игр оценят наличие готовых предустановок, позволяющие в одно нажатие менять гамму, контрастность, цвет и четкость картинки.Модель C27RG50FQI оснащена безрамочным корпусом с трёх сторон. Радиус изгиба монитора составляет 1500R. При этом немерцающая VA-матрица способна обеспечить широкий угол обзора в 178° на частоте обновления 240 Гц при времени отклика в 4 мс. За счёт этого достигается плавность картинки, значительно превосходящая ту, что демонстрируют модели со стандартной частотой в 60 Гц.Компания Samsung Electronics анонсировала старт продаж новой модели 27-дюймового монитора серии CRG 5. Его изогнутая матрица и поддержка сверхвысокой частоты обновления в 240 Гц позволяет наслаждаться геймингом во время прохождения игр любого жанра.Стоимость новинки составит 29999 тысяч рублей.