Новый ноутбук ASUS VivoBook S15 с графикой NVIDIA

ASUS объявила о выпуске своего нового ноутбука VivoBook S15 (S531), который может похвастаться тонким экраном NanoEdge, который дает ему более компактные размеры и захватывающий просмотр. Кроме того, он имеет шарнир ErgoLift, который поднимает клавиатуру и делает ее более удобной для печати, а также улучшает воздушный поток в нижней части ноутбука.

Спецификации выглядят так: 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 1,920 x 1080 пикселей, процессор Intel Core i7-8565U (1,80 ГГц, 8 МБ кэш-памяти третьего уровня), 8 ГБ оперативной памяти DDR4-2400, NVIDIA GeForce MX250, 512 ГБ PCIe M.2 SSD и размер 357,2 х 230,3 х 18 мм и вес 1.8кг.

Он также оснащен технологией быстрой зарядки, которая помогает зарядить разряженный аккумулятор до 60% всего за 49 минут. Выбор портов остался неизменным, один USB 3.1 Type-A, один USB 3.1, Type-C, два USB 2.0 и один выход HDMI. На плате также есть кардридер microSD. VivoBook S15 (S531) можно приобрести за $ 1598.