Новый ноутбук Honor MagicBook 2019

2019-04-17, Автор - Ganibal; Продукт - Honor MagicBook 2019; [67]
Компания Honor выпустила новый ноутбук Honor MagicBook 2019 с процессором AMD.

Новый ноутбук поставляется с некоторыми изменениями по сравнению с ноутбуком Honor MagicBook 2018 первого поколения и призван обеспечить достойную производительность по бюджетной цене. MagicBook 2019 имеет трехсторонний металлический корпус и дисплей с более узкими рамками. В соответствии со спецификациями, MagicBook 2019 оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080p). В его основе лежит самый мощный процессор AMD Ruilong 7 3700U в сочетании с видеокартой Vega 10, которая, повышает производительность в играх. Кроме того, ноутбук оснащен 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ / 512 ГБ SSD-накопителем, а также батареей емкостью 57,4 Вт, которая рассчитана на непрерывное воспроизведение видео высокой четкости до 10 часов.

Помимо этого, ноутбук также оснащен датчиком отпечатков пальцев и кнопкой питания Magic-link 2.0 для удобной передачи видео, документов или файлов с телефона на ПК. MagicBook 2019 поставляется с предустановленной Windows 10. Стоимость ноутбука составляет 641 доллар.

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