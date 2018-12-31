Новый ноутбук PRIMUS NX101

Малоизвестная компания Nextsgo, выпустила в Индии новый ноутбук бизнес формата PRIMUS NX101.

PRIMUS NX101 - это аккуратно сложенный продукт. Корпус изготовлен из прочного магниевого сплава с угловатыми краями. Бренд утверждает, что NX101 прошел 72 аппаратных испытания, в том числе 12 испытаний военного образца США, которые оценивают производительность машины в случае экстремальной погоды или сильного внешнего воздействия.

Кроме того, влагозащищенная клавиатура способна выдерживать 350 мл жидкости в течение четырех секунд. С левой стороны ноутбука расположились порты Ethernet, USB 3.0, HDMI и и порт USB типа C. На правой стороне вы найдете разъем для наушников 3,5 мм, устройство для чтения карт SD и порт USB типа A 3.0. ноутбук имеет 14-дюймовый Full HD экран с матовой поверхностью. PRIMUS NX101 оснащен процессором Intel i7 8550U 8-го поколения 8-го поколения с 16 ГБ оперативной памяти. Ноутбук поставляется с интегрированной графикой Intel UHD 620, которая может справляться с менее сложными задачами. Nexstgo утверждает, что NX101 обеспечивает резервную батарею около 12 часов. Стоимость ноутбука составляет 1160 долларов за базовую комплектацию.