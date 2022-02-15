Новый планшет Amazon Fire получил одобрение FCC

Новый планшет Amazon Fire, получил одобрение Федеральной комиссии США (FCC) перед возможным выпуском продукта. Устройство с номером модели и идентификатором FCC: 2AWRO-8768, указывают на возможный планшет Amazon Fire HD 10. Если это действительно так, то модель станет преемницей выпущенного в 2021 году планшета Amazon Fire HD.

Планшет Amazon Fire 7 — самая старая модель в линейке Amazon. Источники, знакомые моделью, говорят, что Amazon якобы представила планшет FCC через поддельную компанию под названием Abyssal Plain LLC. Но что интересно, это же имя использовалось Amazon для представления планшета Fire HD 10, когда он проходил проверку FCC. Судя по информации, это просто обновленная версия Fire HD 10, так как номера двух моделей имеют лишь небольшую разницу. Это устройство может иметь сильное сходство с Fire HD 10 с точки зрения дизайна и функциональности.