Новый планшет Apple iPad Pro оценен в 66 тысяч рублей

Как и ожидалось, сегодня вечером компания Apple представила новые планшеты iPad Pro. Новинки оснастили 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2388:1688 пикселей и 13-дюймовым экраном с разрешением 2732:2048 пикселей), системой Face ID, процессором Apple Bionic A12X, 64 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, портом USB-C, поддержкой eSIM, Bluetooth 5.0, 12-Мп основной камерой, поддержкой 18-ваттной зарядки, а также новым стилусом Pencil 2, который примагничивается к корпуса планшета. Толщина самого планшета составляет всего 5,9 мм. Продажи новинок стартуют уже с 7 ноября по цене от 65 990 рублей за базовую версию на 11-дюймов, в то время как старшая версия с 1 ТБ памяти обойдётся в 125 990 рублей.