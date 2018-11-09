Новый планшет Apple iPad Pro вышел в России

Компания Apple дала старт российским продажам нового планшета iPad Pro, который был представлен чуть больше недели назад. Новинка оценена от 65 990 рублей за версию на 11-дюймов и от 81 990 рублей за модель с 12,9-дюймовым дисплеем.

Напомним, что планшет оснащен 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2388:1688 пикселей и 12,9-дюймовым экраном с разрешением 2732:2048 пикселей), системой Face ID, процессором Apple Bionic A12X, 64 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, портом USB-C, поддержкой eSIM, Bluetooth 5.0, 12-Мп основной камерой, поддержкой 18-ваттной зарядки, а также новым стилусом Pencil 2, который примагничивается к корпуса планшета. Толщина самого планшета составляет всего 5,9 мм.