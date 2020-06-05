Новый планшет Huawei MediaPad C3 за $ 210

Huawei выпустила новый планшет начального уровня MediaPad C3, который представляет собой обновленную версию MatePad T8. Он оснащен 8-дюймовым IPS ЖК-дисплеем с разрешением 1280 x 800 пикселей и соотношением сторон 16:10. На передней панели находится 2 МП селфи-камера, а на спине расположена 5 МП камера.

Под капотом MediaTek MT8768 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ расширяемой памяти. Он также поставляется с батареей емкостью 5 100 мАч, которая заряжается от microUSB. Программное обеспечение EMUI 10 на базе Android 10. Планшет также будет оснащен Bluetooth 5.0 и двухдиапазонным подключением Wi-Fi. Новинка оценена в $ 210.
Комментарии и отзывы Huawei MediaPad C3
Обзоры:
Лучшие доступные планшеты 2020 года. Xiaomi MiPad 4 64GbЛучшие доступные планшеты 2020 года. Xiaomi MiPad 4 64Gb
Лучший планшет 2020 года. Xiaomi MiPad 4 64GbЛучший планшет 2020 года. Xiaomi MiPad 4 64Gb
Лучший детский планшет. MonsterPad 2Лучший детский планшет. MonsterPad 2
Новости:
Новый планшет HONOR Pad V6 с чипсетом Kirin 985

Honor выпустила планшет ViewPad 6 с поддержкой 5G, 10,4-дюймовым дисплеем и батареей емкостью 7250 мАч. П...
Обновленный планшет Amazon Fire HD 8 получил беспроводную зарядку

Компания Amazon официально представила обновленные планшеты Fire HD 8, Fire HD 8 Plus и Fire HD 8 Kids Ed...
Лучший детский планшет. MonsterPad 2

Современные дети осваивают цифровую технику уже с 3-летнего возраста. Правильно подобранный гаджет станет...
Обзор Elari NanoPods 2. TWS-наушники за адекватные деньгамОбзор Elari NanoPods 2. TWS-наушники за адекватные деньгам
Обзор Intel Core i5-10600K. Народный процессор. Сравнения с AMD Ryzen 5 3600Обзор Intel Core i5-10600K. Народный процессор. Сравнения с AMD Ryzen 5 3600
Обзор ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI). Лучшая материнская плата для Intel Gen.10 до 20000Обзор ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI). Лучшая материнская плата для Intel Gen.10 до 20000
Обзор Fractal Design Define 7 Compact Black TG Dark Tint (FD-C-DEF7C-02). Тест корпусаОбзор Fractal Design Define 7 Compact Black TG Dark Tint (FD-C-DEF7C-02). Тест корпуса
Обзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus BronseОбзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus Bronse
Xiaomi представила портативный пылесос S...
Xiaomi представила портативный пылесос SКитайская компания Xiaomi представила беспроводной портативный пылесос Shunzao Z1-Pro. ...
Видеоигра The Legend of Heroes: Trails o...
Видеоигра The Legend of Heroes: Trails oThe Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV - финальная часть в серии игр Trails of Cold Steel, как ожи...
Компания Xiaomi представит еще один смар...
Компания Xiaomi представит еще один смарКомпания Xiaomi не успела представить смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro, а уже готовит еще один смартфон из это...
Epic Games бесплатно раздает Watch Dogs ...
Epic Games бесплатно раздает Watch Dogs Epic Games Store запускает раздачу бесплатных игр для своих пользователей. На этот раз выпала игра Watch ...
Представлен смартфон Nokia 8.3 5G...
Представлен смартфон Nokia 8.3 5GКомпания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов моделью Nokia 8.3 5G, который оценен в 600 евро. Нес...
Как купить чехол для Samsung Galaxy A10...
Как купить чехол для Samsung Galaxy A10Длительное время производители смартфонов не знали, как же им привлекать внимание аудитории своими новыми...
Huawei P40 Pro+ превзошел Samsung Galaxy...
Huawei P40 Pro+ превзошел Samsung GalaxyКомпания Huawei поделилась первыми фотографиями, сделанными на представленный вчера камерофон Huawei P40 ...
Появились изображения фитнес-трекера Fit...
Появились изображения фитнес-трекера FitВ сети появились первые изображения фитнес-трекера Charge 4 компании Fitbit. ...
Смартфон Motorola Edge 5G получит чипсет...
Смартфон Motorola Edge 5G получит чипсетСегодня в базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружилась новинка компании Motorola - Motorola E...
Семейство Honor 30 дебютируют 15 апреля...
Семейство Honor 30 дебютируют 15 апреля Согласно офи...
Серия MSI Gaming Pro Carbon и Bazooka об...
Серия MSI Gaming Pro Carbon и Bazooka обСерия MSI Gaming Pro Carbon пополнилась материнской платой чипсета B450 Gaming Pro Carbon MAX WIFI. Она о...
Выбираем чехол для Huawei P Smart Z...
Выбираем чехол для Huawei P Smart ZНа современном рынке электроники очень много различных моделей всего, чего вы только можете пожелать. Сма...
Обзор AXPER SpeedCam. Недорогой GPS-информаторОбзор AXPER SpeedCam. Недорогой GPS-информатор
Обзор Fractal Design Celsius+ S24 Prisma (FD-W-2-S2402). Система жидкостного охлаждения для Intel и AMDОбзор Fractal Design Celsius+ S24 Prisma (FD-W-2-S2402). Система жидкостного охлаждения для Intel и AMD
Обзор HIPER RPX10000. Недорогая внешняя батарейка с QC 3.0 и PDОбзор HIPER RPX10000. Недорогая внешняя батарейка с QC 3.0 и PD
Обзор Redragon GS500 Stentor. Акустическая 2.0 система для компьютераОбзор Redragon GS500 Stentor. Акустическая 2.0 система для компьютера
Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition (CA-1E7-00M8WN-00). Лучший открытый стенд?Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition (CA-1E7-00M8WN-00). Лучший открытый стенд?
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor