Новый планшет Huawei MediaPad C3 за $ 210

Huawei выпустила новый планшет начального уровня MediaPad C3, который представляет собой обновленную версию MatePad T8. Он оснащен 8-дюймовым IPS ЖК-дисплеем с разрешением 1280 x 800 пикселей и соотношением сторон 16:10. На передней панели находится 2 МП селфи-камера, а на спине расположена 5 МП камера.

Под капотом MediaTek MT8768 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ расширяемой памяти. Он также поставляется с батареей емкостью 5 100 мАч, которая заряжается от microUSB. Программное обеспечение EMUI 10 на базе Android 10. Планшет также будет оснащен Bluetooth 5.0 и двухдиапазонным подключением Wi-Fi. Новинка оценена в $ 210.