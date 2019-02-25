Компания Lenovo представила новый планшет Lenovo Tab V7.

Tab V7 обладает 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением 2160x1080, поэтому Tab V7 поэтому он отлично подойдет для людей с большими руками. Работает планшет на восьмиядерным процессоре Snapdragon 450. В зависимости от используемой модели у вас будет 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной памяти. Tab V7 использует чистую сборку Android 9.0 Pie - в прошлом Lenovo использовала довольно мощные и энергозатратные интерфейсы, так что это приятное изменение для планшета. Но самой настоящей звездой здесь является массивная батарея телефона: это батарея емкостью 5 180 мАч, которая позволит без перерыва просматривать ваши любимые фильмы или сидеть в интернете.